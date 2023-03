Pingwin - Clancy Brown w obsadzie. Zagra ważną postać ze świata Batmana

Fot. Materiały prasowe

Clancy Brown (Dexter: New Blood) zagra w serialu The Penguin. Wcieli się w potężnego szefa mafii i gangstera z Gotham, znanego jako Salvatore Maroni. Bohater wielokrotnie pojawiał się w komiksach DC i jest znanym wrogiem Batmana. Aktora reprezentują CAA i Pop Art Management.

Pingwin to spin-off Batmana. W serialu HBO Max główną rolę będzie odgrywać tytułowa postać, w którą ponownie wcieli się Colin Farrell. Produkcja będzie składać się z ośmiu odcinków i jest tworzona przez Warner Bros Television i DC Studios. Jednym z producentów wykonawczych jest Matt Reeves.

Choć niewiele wiadomo o fabule Pingwina, Colin Farrell wyjaśnił, że serial skupi się na walce o władzę wśród przestępców w Gotham. Główny bohater będzie chciał wykorzystać szansę i wypełnić pustkę po śmierci Carmine'a Falcone. Jednak szybko okaże się, że nie jest jedynym, który ma takie plany.

Pomysł Matta [Reevesa, przyp. red] jest taki, by serial o Pingwinie rozpoczął się tydzień po wydarzeniach z Batmana. Jeśli to zadziała i będzie interesujące dla widzów, Batman 2 rozpocznie się w momencie, gdy fabuła serialu się zakończy.

Przypominamy, że Batman 2 dostał już zielone światło od szefów DC.

Batman - szkice koncepcyjne Pingwina

W książce The Art of The Batman wyjawiono, że istniały plany na wersję złoczyńcy, w której Farrell był bardziej podobny do siebie. Na udostępnionych szkicach koncepcyjnych autorstwa Adama Brockbanka widać, że Oswald Cobblepot miał ubierać się w bardziej kolorowym stylu, a także nie była brana pod uwagę protetyczna charakteryzacja.