Batman w komiksach traci całą fortunę. Ujawniono, ile pieniędzy miał na koncie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Systematycznie informujemy Was, że w serii Batman, której scenarzystą jest James Tynion IV, rozpoczął się właśnie event The Joker War. Przypomnijmy, że Książę Zbrodni działa tutaj niczym Bane w filmie Mroczny Rycerz Powstaje - za sprawą szeroko zakrojonego planu przejął on nie tylko kontrolę nad Wayne Enterprises i arsenałem herosa, ale także nad całym posiadanym przez niego majątkiem. Z zeszytu Batman #95 dowiedzieliśmy się nawet, jaka była jego obecna wartość.

Ten fakt ujawniła Punchline, nowa pomocnica Jokera. Gdy Catwoman chciała przelać pieniądze Wayne'a na swoje konto, powstrzymała ją właśnie Punchline, otrzymując dostęp do rachunku bankowego magnata. Rzecz w tym, że cała sytuacja miała miejsce w zeszycie Batman #93.

W Batman #95 z kolei Punchline przekazuje antagoniście, że przejął on majątek o wartości ponad 100 mld dolarów (choć chwilę wcześniej w trakcie torturowania Luciusa Foxa, opierając się jeszcze na informacjach ukazanych w Batman #93, twierdziła, iż było to "prawie" 100 mld dolarów). Wygląda więc na to, że w okresie dzielącym obie odsłony serii liczba ta wzrosła o kilka miliardów dolarów, najprawdopodobniej dobijając do poziomu ok. 110 mld USD. Różnica wynika z faktu, że w trakcie przekazywania przez Punchline ostatecznych informacji Jokerowi majątek został uszczuplony o zakup wielu kin w Gotham City (w tym kino Monarch, przed którym zamordowano rodziców Bruce'a Wayne'a) i opłacenie współpracującego z Księciem Zbrodni Underbrokera.

Tynion IV pośrednio odniósł się do kwestii majątku Batmana:

Wydaje mi się, że w mitologii Batmana istnieje wątek, który powinien zostać zanalizowany - kiedy wymyślano go w komiksach, on nie miał być pierwotnie najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Owszem, był bogaty, ale z upływem lat dawni milionerzy stali się miliarderami. Różnica jest naprawdę, naprawdę ogromna.

Scenarzysta dodał także, że chce w swojej historii poruszyć aspekt, o który czasami toczą bój niektórzy z fanów:

Dlaczego właściwie Bruce Wayne nie rozwiązał Wayne Enterprises i nie wpompował uzyskanych w ten sposób pieniędzy w Gotham City?