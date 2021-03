Batman - upiorny Strach na Wróble terroryzuje Gotham. Jest też nowy, uboższy Batmobil

DC

Już dziś na amerykańskim rynku ukaże się zeszyt Batman #106, w którym Mroczny Rycerz stanie do boju z paraliżującym działanie Gotham City, niezwykle upiornym Strachem na Wróble. Akcja tej historii, w przeciwieństwie do wydawanego równolegle eventu Future State, została osadzona w czasach współczesnych, pokazując następstwa poprzedniego wydarzenia o nazwie Wojna Jokera.

Przypomnijmy, że w jego wyniku Bruce Wayne stracił całą swoją fortunę, co przełożyło się również na ograniczenie dostępu do najnowszych technologii - to właśnie dlatego Zamaskowany Krzyżowiec będzie poruszał się w nowym, choć znacznie uboższym Batmobilu. Tak prezentuje się oficjalny opis zeszytu:

Po tragicznych wydarzeniach ukazanych w komiksie Infinite Frontier #0 Batman i jego nowy sojusznik, Ghost-Maker, muszą rozstrzygnąć kwestię nowego gangu działającego w Gotham - czy jest on związany z ponownym pojawieniem się w mieście Stracha na Wróble? Tymczasem podejrzany miliarder Simon Saint przedstawia burmistrzowi nowoczesny system egzekwowania prawa. Zespół twórczy odpowiedzialny za Wojnę Jokera wraca w tej wywołującej dreszcz emocji, niebezpiecznej opowieści zatytułowanej The Cowardly Lot.

Zobaczcie plansze:

Batman #106 - plansze

Scenarzysta James Tynion IV już wcześniej ujawnił, że Strach na Wróble ma być głównym przeciwnikiem Batmana w tegorocznych komiksach.