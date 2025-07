Scott Adkins kontra Japończycy w czasie II wojny światowej. Zobacz zwiastun!

fot. materiały prasowe

Reklama

Prisoner of War to nowy film akcji z udziałem Scotta Adkinsa, osadzony w realiach II wojny światowej na Pacyfiku. Gwiazda kina kopanego wciela się w brytyjskiego komandosa, który trafia do japońskiego obozu jenieckiego na jednej z wysp i musi walczyć o przetrwanie. To kolejna współpraca Adkinsa z Louisem Mandylorem – wcześniej grali razem w serii The Debt Collector.

Prisoner of War – zwiastun tylko dla dorosłych

Scott Adkins jest również współautorem fabuły, którą w scenariusz przełożył Mark Clebanoff. W rolę głównego przeciwnika Adkinsa wciela się Peter Shinkoda.

Prisoner of War – opis fabuły

Historia skupia się na brytyjskim komandosie Jamesie Wrighcie, który zostaje pojmany przez japońskich żołnierzy podczas wojny na Pacyfiku. Trafia do obozu jenieckiego na Filipinach, tuż przed słynnym Marszem Śmierci z Bataan. W obozie jeńcy są zmuszani do brutalnych walk na oczach oprawców, dla ich rozrywki.

Po pierwszych pokazach festiwalowych w USA mówi się, że to najlepsza rola aktorska w karierze Scotta Adkinsa – a dla wielu również jego najlepszy film.

Światowa premiera w VOD odbędzie się 19 września. Na razie brakuje informacji o dacie premiery w Polsce.