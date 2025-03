Indiana Jones i Wielki Krąg wkrótce na PS5? Data premiery wyciekła do sieci

fot. Bethesda

Już w 2024 roku zapowiedziano, że Indiana Jones i Wielki Krąg trafi na konsole PlayStation 5, choć nie podano wtedy żadnych szczegółów dotyczących daty premiery na platformie Sony. I choć ta nadal nie została oficjalnie ujawniona, to do sieci wyciekł potencjalny termin.

Jak podaje na swoim profilu w serwisie X twórca internetowy o pseudonimie Gyo, jeden z francuskich sklepów podał, że Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5 pojawi się już 17 kwietnia. Gyo dodał również, że źródło jest wiarygodne, a termin ma pokrywać się z informacjami, do których dotarł Tom Warren, dziennikarz serwisu The Verge.

Indiana Jones and the Great Circle zadebiutowało w grudniu 2024 roku na PC oraz konsoli Xbox Series X|S. Przygodowa gra akcji stworzona przez studio Machine Games przypadła do gustu zarówno graczom, jak i krytykom. W recenzjach chwalono przede wszystkim zróżnicowaną i satysfakcjonującą rozgrywkę, a także klimat znany z filmowej serii z Harrisonem Fordem w roli głównej.

