Batman: The Animated Series hitem na Kickstarterze. Ta gra planszowa zachwyci fanów

Batman doczeka się gry planszowej. Na Kickstarterze ruszyła zbiórka, której celem jest sfinansowanie tego projektu. Autorzy zebrali zakładaną kwotę błyskawicznie, teraz zaś odblokowywane są kolejne, dodatkowe progi. Aktualnie koncie akcji jest już ponad 840 tysięcy dolarów, a do jej końca pozostało jeszcze 17 dni.

Planszówka zaoferuje rozgrywkę dla od 1 do 5 graczy, którzy będą mogli wcielić się w największych herosów Gotham – Batmana, Batgirl, Catwoman, Robina oraz komisarza Jima Gordona i staną do walki ze złoczyńcami w 24 misjach inspirowanych odcinkami serialu animowanego. Gra umożliwi zabawę zarówno w trybie współpracy (przeciwnicy są „kontrolowani” przez karty i zestaw zasad) oraz rywalizacji, gdzie jeden z graczy będzie pełnił funkcję złoczyńcy.

Batman: The Animated Series - gra planszowa

W zestawie znajdą się plansze, instrukcje, karty, żetony, a także klimatyczne i ładnie wykonane figurki do samodzielnego pomalowania. Najtańszy próg, wyceniony na 125$, pozwala na zdobycie standardowej wersji gry - Shadow of the Bat. Dopłacając 100$ można uzyskać także wszystkie rozszerzenia tej produkcji, czyli Arkham Asylum i bonusy dla wspierających na Kickstarterze. Niestety, do ostatecznej kwoty trzeba będzie doliczyć także koszt wysyłki: dostawa do Europy kosztuje 40$. Wysyłka planowana jest na grudzień 2020 roku.