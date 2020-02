Marvel United podbija Kickstartera. Gra planszowa z bohaterami Marvela

Marvel United to nastawiona na kooperację gra planszowa przeznaczona dla od 1 do 4 osób. Gracze wcielą się tu w najpopularniejszych superbohaterów Marvela i ich zadaniem będzie pokrzyżowanie planów złoczyńców, a kluczem do sukcesu będzie tutaj współpraca. Produkcja pojawiła się na Kickstarterze i twórcom błyskawicznie udało zdobyć się zakładaną kwotę: 150 tysięcy dolarów pojawiło się na koncie autorów w zaledwie 31 minut.

Planszówka, na promocyjnych materiałach, zachwyca jakością wykonania. W zestawie znajdą się karty z barwnymi grafikami, a także naprawdę ładne figurki przedstawiające bohaterów oraz złoczyńców. Podstawowy zestaw można zdobyć wpłacając twórcom 60$. Trochę więcej, bo 90$, trzeba będzie zapłacić za zestaw, w którym znajdzie się też rozszerzenie The Infinity Gauntlet.

Do końca akcji pozostało jeszcze 16 dni. Jak na razie udało się uzbierać ponad 800 tysięcy dolarów, odblokowując tym samym kilka dodatkowych postaci. Po przekroczeniu 830 tysięcy do wspierających akcję trafi kolejna figurka: tym razem będzie to Carnage. Jest tylko jeden problem – wspierający akcję będą musieli wykazać się sporą cierpliwością. Autorzy planują rozpocząć wysyłkę dopiero w marcu 2021 roku.