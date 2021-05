Batman: The Long Halloween, Part Two - zwiastun drugiej części animacji DC opartej na kultowym komiksie

screen z YouTube

Batman: The Long Halloween, Part Two to druga część dyptyku animacji opartego na kultowym komiksie o Mrocznym Rycerzu, Długie Halloween. W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W filmie Batman nadal prowadzi dochodzenie w sprawie seryjnego mordercy uderzającego tylko w święta. Niestety Bruce Wayne zostaje schwytany przez Poison Ivy, pozostawiając Gotham bez obrony. Zdesperowany gangster Carmine Falcone postanawia wejść w układ z nową falą przestępców w mieście, wśród których znajdują się Strach na Wróble i Joker. W filmie poznajemy również genezę złoczyńcy Dwie Twarze, którym staje się prokurator Harvey Dent.

W obsadzie dubbingu znajdują się Jensen Ackles jako Batman / Bruce Wayne, Josh Duhamel jako Harvey Dent, Billy Burke jako James Gordon, Titus Welliver jako Carmine Falcone, David Dastmalchian jako Calendar Man, Troy Baker jako Joker, Amy Landecker jako Barbara Gordon, Julie Nathanson jako Gilda Dent, Jack Quaid jako Alberto, Fred Tatasciore jako Solomon Grundy i Alastair Duncan jako Alfred. Naya Rivera zdążyła nagrać dialogi do roli Kobiety-Kota przed swoją tragiczną śmiercią.