Ile kilogramów podnosi Batman? Zamieszanie z nowym strojem Mrocznego Rycerza

DC

W poniedziałek informowaliśmy Was, że komiksowy Mroczny Rycerz w nadchodzącym zeszycie Batman #100 ma założyć zupełnie nowy strój. Kostium z dominującą, niebieską barwą został stworzony z myślą o "ostatecznej" bitwie z Księciem Zbrodni, która - przynajmniej według zapowiedzi - ma stać się kulminacją eventu The Joker War. Sęk w tym, że strój ten pojawi się jedynie w ramach... sekwencji marzeń sennych herosa.

Taki obrót spraw ujawnił scenarzysta James Tynion IV, który na twitterowy wpis DC o "nowym kostiumie Batmana, nowych złoczyńcach i nowym Gotham" odpowiedział w sposób następujący:

To nie jest nowy kostium Batmana, z którego będziemy korzystać w przyszłości. To strój, który pojawi się w The Joker War, ale nie będziemy go później używać. Zobaczymy tylko, jak Batman ma go na sobie w sekwencji snu. Kostium ma naprawdę, naprawdę specjalne przeznaczenie.

Batman #100 - materiały promocyjne

Cała sprawa wprawiła w konsternację przynajmniej niektórych miłośników DC. Z drugiej strony Tynion IV postanowił odnieść się głównie do tych głosów fanów, którzy zakładali, że nowy kostium Mrocznego Rycerza na dobre zagości w komiksach.

Portal Screen Rant przedstawił zaś na swojej stronie obszerny artykuł na temat tego, ile kilogramów w rzeczywistości jest w stanie podnieść Batman. Zwraca się uwagę, że już w jednej z pierwszych komiksowych historii ze swoim udziałem, zeszycie Detective Comics #33, bez żadnego wysiłku unosił on ogromne hantle używane przez siłaczy. Z kolei w komiksie Batman #655 tytułowy bohater w ramach ćwiczeń wyciska na ławeczce ciężar o masie ok. 450 kg. Jeszcze później, w opowieści Batman Odyssey #2, Bruce Wayne wyznaje, że wyciskając nogami na suwnicy dochodzi maksymalnie do ciężaru... 1,1 tony.

Dla porównania - rekordzista świata w podnoszeniu ciężarów, Gruzin Lasza Talachadze, uzyskuje w rwaniu 220 kg, natomiast w podrzucie 264 kg.