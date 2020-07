Wojna Jokera rozpoczęta! Książę Zbrodni działa jak Bane w Mroczny Rycerz powstaje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Informowaliśmy Was o tym, że w komiksach DC rozpoczął się już event Wojna Jokera - ten sam, w którym Batman, ostatecznie tylko w ramach sekwencji marzeń sennych, założy na siebie zupełnie nowy, podrasowany niebieską barwą kostium. W inaugurującym wydarzenie zeszycie Batman #95 scenarzysta James Tynion IV wyjawił modus operandi Księcia Zbrodni. Jest ono łudząco podobne do sposobu działania Bane'a w filmie Mroczny Rycerz Powstaje.

Już od kilku odsłon serii Joker prowadził systematyczne ataki podporządkowane jednemu celowi nadrzędnemu: przejęciu całego majątku Bruce'a Wayne'a. Chodzi tu zarówno o fortunę jego rodziny, jak i udziały w Wayne Enterprises, dostęp do nowych technologii, specjalistyczną broń, uzbrojenie i pojazdy. Plan złoczyńcy był tak dokładny, że Książę Zbrodni faktycznie wszedł w posiadanie wszystkich pieniędzy odwiecznego wroga, by później przejąć kontrolę nad zarządzaną przez niego firmą - na czele Wayne Enterprises stanął poplecznik antagonisty, Underbroker. Nie inaczej rzecz ma się z wyposażeniem Batmana, które teraz jest wykorzystywane do walki z Mrocznym Rycerzem.

Komentatorzy w sieci są zgodni co do tego, że taki obrót spraw przypomina krucjatę Bane'a w Mroczny Rycerz powstaje. W tej produkcji antagonista przejął fortunę Wayne'ów po ataku na giełdę, co skutkowało najpierw utratą kontroli Bruce'a nad firmą, a następnie przejęciem całego uzbrojenia Batmana.

Zwraca się jeszcze uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy komiksowi twórcy sięgają po tropy z trylogii Christophera Nolana. W zeszłorocznej opowieści City of Bane złoczyńca, podobnie jak jego filmowa wersja, odciął Gotham City od reszty cywilizacji - władzę nad miastem przejęła wówczas grupa przestępców.