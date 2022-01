Czy nowy Batman będzie zabijać? Intrygujący komentarz Roberta Pattinsona

Empire

Czy Batman może zabijać? Panuje zasada, że ten superbohater tego robić nie powinien. Gdy Mroczny Rycerz Bena Afflecka zabijał w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, fani byli wściekli. Jak więc będzie to wyglądać w nowym filmie? Robert Pattinson w rozmowie z francuskim portalem Premiere wyjawił, że zasada "Batman nie może zabijać" może być różnie interpretowana. A tym samym jej znaczenie w filmie Batman w reżyserii Matta Reevesa będzie głębsze.

Robert Pattinson o zabijaniu Batmana

- Jest taka zasada związana z Batmanem: nie może on zabijać. Może być ona interpretowana na dwa sposoby. Albo chce on wymierzać zasłużoną karę, albo chce zabijać, ale jego samoopanowanie do tego nie dopuszcza.

A tak tłumaczy podejście Batmana do walki z przestępczością w Gotham.

- Wyobrażałem sobie to w określony sposób po próbach do pierwszej sceny walki. W pewnym sensie to było zabawniejsze, bo coś w nim mówiło mu, że chce poderżnąć gardło tego faceta. Mówiłem sobie, że jeśli nocami gania za bandytami, nie jest możliwe, że nie czerpie z tego przyjemności. On cierpi i to pragnienie go przytłacza. Jestem przekonany, że w pierwszej walce on jest w stanie siebie przekonać, że każdy facet przed nim jest mordercą jego matki [śmiech]. A to pozwala mu wyzwolić cały gniew.

Batman żyje jak kryminalista

Aktor tłumaczy, że Bruce Wayne/Batman żyje w ściekach, zamiast w luksusowej posiadłości Wayne'ów. Według niego Wayne'a nigdy nie ma w domu, bo ciągle walczy na ulicach. Zasadniczo zdaniem Pattinson żyje on jak kryminalista, ale bez popełniania zbrodni.

- Żyje jak kryminalista, ale bez popełniania zbrodni. Odniosłem wrażenie, że mogę coś z tego wyciągnąć. Mógłbym grać superbohatera tylko wówczas, gdy jest on naprawdę brudny!

To zgrywa się z poprzednimi komentarzami, tłumaczącymi, że ten Bruce Wayne nie jest playboyem i nie ma elitarnego życia, jak znane nam z ekranów kin wersje tej postaci.

Batman - premiera 4 marca 2022 roku tylko w kinach.

