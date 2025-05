Fani marzyli o jej wodzie z wanny. Teraz Sydney Sweeney im ją daje

fot. firma Dr. Squatch

W 2024 roku Sydney Sweeney zagrała w wiralowej reklamie marki Dr. Squatch. Teraz ta sama firma i aktorka postanowili wrócić do tematu i oficjalnie ogłoszono, że do sprzedaży trafi limitowana edycja mydła z dodatkiem kropli wody z jej kąpieli. Wszyscy na każdym kroku podkreślają: to nie jest żart.

Mydło Sydney Sweeney

– Szczerze sądzę, że to bardzo fajny moment, ponieważ fani zawsze żartują, że chcą wodę z mojej wanny. To dla mnie niezły sposób na rozpoczęcie rozmowy z widzami i danie im czegoś, czego chcą, ale - mam nadzieję - również zachętę do dbania o siebie w zdrowy sposób.

Tak opowiada o produkcji mydła firmy Dr. Squatch, w którym jest woda z wanny, w której się kąpała:

- Kiedy byliśmy na zdjęciach w Dr. Squatch, przygotowali dla mnie specjalną wannę. Weszłam do niej i wzięłam mydło, więc się wykąpałam. Oni potem zebrali tę wodę, więc tak - to jest prawdziwa woda z mojej kąpieli.

Mydło ma zapach lasu – żywiczny, z nutą sosny, ziemistego mchu i jodły. Na razie nie podano, w jakiej cenie mydło trafi do sprzedaży.

