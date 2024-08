Zoë Kravitz o powrocie do Kobiety-Kot w Batman 2. Jest więcej historii do opowiedzenia

fot. Warner Bros. Discovery

Jedną z najważniejszych postaci w pierwszej części Batmana z 2022 roku była Kobieta-Kot. Podobnie jak w komiksach, a także wcześniejszych filmach, Selina Kyle nie była jednoznaczną bohaterką i ciężko było uważać ją za typową antagonistkę. Postać powróci w Batman 2, ale nawet sama Zoë Kravitz nie wie, kiedy ruszą prace na planie filmu.

Batman 2 - Zoë Kravitz oczekuje ponownego wcielenia się w Kobietę-Kot

W najnowszym wywiadzie dla Collidera aktorka przyznała, że Matt Reeves wciąż jest skupiony na pisaniu scenariusza do kontynuacji:

Matt Reeve chowa się do swojego bezpiecznego miejsca, gdy pisze. Jest reżyserem niezwykle skupionym na szczegółach, więc w międzyczasie zajmuję się takimi rzeczami jak film Mrugnij dwa razy, dopóki ludzie ze studia do mnie nie zadzwonią.

Następnie Kravitz wyjaśniła, że chciałaby, aby jej Kobieta-Kot otrzymała więcej historii w świecie Batmana:

Cała koncepcja na Selinę w pierwszym filmie opierała się na jej genezie. Zatem oczywiście jest o wiele więcej historii do opowiedzenia. To była kobieta, która doszła do władzy i chciała odkryć, jak to jest, kiedy może się bawić i korzystać z danej jej mocy.

Według ostatnich doniesień prace na planie do Batmana 2 mają rozpocząć się w 2025 roku. Oprócz Roberta Pattinsona i Zoë Kravitz do swoich ról powrócą również Colin Farrell, którego we wrześniu ponownie zobaczymy w roli Pingwina w jego własnym serialu, a także Andy Serkis oraz Jeffrey Wright.