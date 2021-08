Diablo Immortal opóźnione. Piekło musi zaczekać

fot. Blizzard

Blizzard boryka się obecnie ze sporymi problemami wewnętrznymi, o czym zresztą staramy się Was na bieżąco informować. To niewątpliwie miało wpływ na decyzję o opóźnieniu premiery mobilnej gry Diablo: Immortal, która według pierwotnych planów miała się ukazać tej jesieni. Ten termin nie jest już jednak aktualny. Twórcy zapowiadają, że mobilne Diablo zadebiutuje w przyszłym roku. Konkretów jednak nie podali.

Oficjalnym powodem opóźnienia premiery gry jest wprowadzenie zmian w trybie PvP i zastosowanie się do sugestii graczy, które spłynęły do Blizzarda po ostatnich zamkniętych testach. Gra ma otrzymać też wsparcie dla kontrolerów. Na to zaś potrzeba czasu.

Akcja mobilnego Diablo: Immortal rozgrywa się między wydarzeniami ukazanymi w Diablo II i Diablo III. Produkcja dostępna będzie w modelu free to play.