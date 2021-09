Battlefield 2042 się spóźni. Jest nowa data premiery

fot. EA

Graczom czekającym na nowego Battlefielda nie będzie dane zagrać w niego w październiku. Twórcy poinformowali, że zmuszeni są opóźnić premierę gry Battlefield 2042 o około miesiąc. Nową datą wydania najnowszej odsłony strzelanki studia DICE jest 19 listopada. Jak tłumaczą twórcy, powodem opóźnienia premiery jest globalna pandemia i praca zdalna, na którą zmuszeni byli przejść.

W kontekście oryginalnej daty premiery, ekipa z DICE tłumaczy się w ten sposób, że była ona ustalona wcześniej i do tego czasu liczono, że uda się powrócić do pracy w trybie stacjonarnym. To założenie jednak nie zostało zrealizowane, stąd taka, a nie inna decyzja.

https://twitter.com/Battlefield/status/1438232407119908870

Aktualnie nie ma informacji, czy opóźnienie wpłynie na beta testy gry. Te miały zostać uruchomione przed premierą, ale konkrety nie były znane.

Battlefield 2042 zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.