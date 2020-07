Battletoads – zwiastun i premiera wkrótce? Są nowe informacje

Microsoft

Nowe Battletoads zapowiedziano w roku 2019. Wtedy też, na targach E3, zaprezentowano pierwszy zwiastun z rozgrywką. Materiał spotkał się z umiarkowanie pozytywnym przyjęciem. Fani marki cieszyli się z jej powrotu, ale też głośno wyrażali swoje niezadowolenie z powodu dużych zmian w designie postaci. Z czasem o grze zrobiło się bardzo cicho i niektórzy zaczęli obawiać się, że trafił on do kosza. Obawy te nasiliły się jeszcze bardziej po niedawnej prezentacji Microsoftu, gdzie nie wspomniano ani słowem o tym tytule.

Internauci postanowili przenieść swoje niepokoje do mediów społecznościowych, co przyniosło interesujące odpowiedzi. Wątpliwości jednego z graczy skomentował Aj Grand-Scrutton, reżyser Battletoads. Zapewnia on, że wkrótce mają zostać ujawnione nowe informacje.

https://twitter.com/dnost/status/1286567176955211776

Jeszcze więcej zdradził Daryl Sinclair Gardner, zajmujący się w studiu Rare montażem wideo. Na Twitterze napisał on, że gra zostanie wkrótce wypuszczona, a aktualnie pracuje on nad przygotowaniem zwiastuna. Wpis Gardnera szybko zniknął z sieci, ale wyraźnie sugeruje on, że niedługo powinniśmy otrzymać konkretne informacje.