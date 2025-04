Powstanie adaptacja gry Death Stranding! Prace trwają, znamy reżysera

fot. Kojima Productions

Michael Sarnoski zajmie się reżyserią i scenariuszem adaptacji gry studia Hideo Kojima zatytułowanej Death Stranding, przygotowywanej przez studio A24. Produkcją zajmą się A24, Kojima Productions i Square Peg.

Death Stranding - o czym jest gra?

Fabuła skupia się na serii katastrofalnych wydarzeń, która zatarła granice między światem żywych a umarłych. Do podzielonego na kawałki świata, stojącego na skraju upadku, trafiają także koszmarne stworzenia.

Premiera Death Strandingmiała miejsce 8 listopada 2019 roku i gra zyskała przez ten czas grono 19 milionów graczy. W obsadzie pojawili się tacy aktorzy, jak Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro i Margaret Qualley.

Na 26 czerwca tego roku zaplanowana jest premiera sequela, Death Stranding 2: On the Beach. Do obsady powrócą Norman Reedus, Léa Seydoux, Nicolas Winding Refn i Troy Baker, do których dołączą Luca Marinelli, George Miller i Elle Fanning.

