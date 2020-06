Batwoman - fani chcą Kate Kane w serialu. Rozpoczęli internetową akcję

The CW

W maju 2020 roku Ruby Rose zrezygnowała z udziału w serialu Batwoman, wchodzącym w skład Arrowverse. Aktorka wcielała się w nim w tytułową bohaterkę, która na co dzień dla mieszkańców Gotham i bliskich była znana jako Kate Kane. Okazało się, że twórcy serialu nie rozważają zmiany aktorki do roli Kate Kane, a chcą, aby zupełnie inna postać założyła kostium Batwoman. To doprowadziło do tego, że fani rozpoczęli w sieci akcję oznaczoną tagami #SaveKateKane oraz #KateKaneIsBatwoman a także stworzyli petycje na Change.org, co ma przekonać producentów do zmiany zdania. Wielbiciele postaci uważają, że historia Batwoman jest tak głęboko zakorzeniona w życiu Kane, że byłoby niezręcznie, aby inna postać stała się obrończynią Gotham.

You don’t just make a random character Batwoman by giving her similar traits to Kate Kane. It’s Kate’s story and the life she’s lead that makes her Batwoman. #SaveKateKane #KateKaneIsBatwoman #SaveBatwoman pic.twitter.com/2QlMB4MXU5 — Ro (@rogvortex58) June 7, 2020

Dla przypomnienia produkcja opowiada o losach Kate Kane, mścicielki chroniącej Gotham City należącej do Batman Family, kuzynki Bruce'a Wayne'a wyrzuconej z West Point, gdy odkryto jej preferencje seksualne. W serialu bohaterka walczy z przestępczym światkiem Gotham City, jednak przy tym mierzy się również ze swoimi własnymi demonami. Kate powraca po latach do Gotham, gdy miasto pod nieobecność Batmana zostaje zaatakowane przez niebezpieczny gang. Teraz będzie musiała ochronić mieszkańców i swoich bliskich przed złem.