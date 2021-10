Batwoman - jest odpowiedź na oskarżenia. To Ruby Rose została zwolniona?

Źródło: materiały prasowe

20 października 2021 roku aktorka Ruby Rose wytoczyła działa i wypaliła w stronę twórców serialu Batwoman. Oskarżyła producentów o groźby, taktyki dręczenia i szantaż. Twierdzi, że było to piekielnie złe środowisko pracy.

Rzecznik prasowy Warner Bros. Television odpowiedzialnego za serial Batwoman opublikował oświadczenie prasowe odpowiadające na atak. Z niego dowiadujemy się, że Ruby Rose została zwolniona z uwagi na wielokrotne skargi na jej zachowanie na planie. Ten fakt zgadza się z zarzutami, które pojawiały się po ogłoszeniu pożegnania się z serialem. W oświadczeniu możemy znaleźć też informacje, że wszystkie skargi na zachowanie aktorki zostały dogłębnie zbadane. Stąd też decyzja o zwolnieniu.

Osobny atak został skierowany w stronę aktora Dougraya Scotta, który grał serialowego ojca Kate Kane. Oskarżyła go o krzyczenie na aktorki, skrzywdzenie dublerki oraz że dręczył kobiety.

- Tak, jak napisano w oświadczeniu Warner Bros. Television, zdecydowali się nie przedłużać kontraktu z Ruby na 2..sezon Batwoman z powodu wielokrotnych skarg na jej zachowanie w pracy. Absolutnie i całkowicie dementuję oszczercze i krzywdzące komentarze przeciwko mojej osobie. Są całkowicie zmyślone i nigdy nie miały miejsca.

Camrus Johnson został nazwany przez Ruby Rose egomaniakalnym dzieciakiem. Aktor odpowiedział na Twitterze. Potwierdza, że Rose została zwolniona i zwraca uwagę na dość istotny fakt: bardzo trudno został zwolnionym, jeśli się gra główną rolę w serialu.

- Możecie sobie wyobrazić, co trzeba zrobić, by do tego doszło - napisał aktor.

