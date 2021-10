Batwoman - Ruby Rose oskarża twórców serialu i ujawnia szokujące kulisy

The CW

Dużym zaskoczeniem dla fanów serialu Batwoman była informacja o odejściu Ruby Rose, odtwórczyni tytułowej roli. Wydawało się wówczas, że rozwiązanie umowy nastąpiło w dobrej atmosferze, ale teraz aktorka przerywa milczenie i wychodzą na jaw karygodne sytuacje dziejące się za kulisami produkcji The CW.

Rose zaczyna swoje oświadczenie od krytyki skierowanej w prezesa Warner Bros. Television Studios, Petera Rotha. Aktorka wspomina, że podczas kręcenia serialu doznała licznych urazów, takich jak obrażenia szyi i połamane żebro. Roth zmuszał ją jednak do powrotu na plan po dziesięciu dniach od operacji, grożąc jej grzywną lub zwolnieniem z obsady produkcji.

Ruby Rose chciała wziąć udział w Comic Conie, aby promować serial, ale producenci nie tylko jej w tym nie pomogli, ale też zmienili harmonogram tak, aby jej to uniemożliwić. Nakręcili następnie wideo, nakazując jej zakrycie blizn po urazach odniesionych na planie. Na planie nie tylko Rose odnosiła uszczerbki na zdrowiu, ale też inny członek załogi doznał poparzeń III stopnia na całym ciele, w tym na twarzy, natomiast Ruby Rose wcześniej została też prawie oślepiona podczas realizacji jednej ze scen.

Dowiadujemy się także, że kręcono scenę miłosną bez żadnych przygotowań, zaś showrunnerka Caroline Dries chciała, aby produkcja była kontynuowana mimo wybuchu pandemii koronawirusa, która doprowadziła do wstrzymania prac na planie prawie wszystkich produkcji w USA. Aktorka dodaje też, że spóźniła się tylko raz i uważa, że Camrus Johnson ujawnił prasie negatywne informacje na jej temat, jakoby miało się to zdarzać jej nagminnie. W końcówce swojego oświadczenia stwierdza, że nigdy nie wróci do serii The CW:

Przestań pytać, czy wrócę do tego okropnego serialu, nie wrócę za żadną sumę pieniędzy, nawet jeśli przyłożą mi broń do głowy.

Co więcej, pojawiły się wpisy na Twitterze bojkotujące produkcję The CW. Zostały nawet polubione przez Jona Cryera, odtwórcę roli Lexa Luthora w serialu Supergirl. To być może oznacza, że na planach pozostałych produkcji z Arrowverse również dzieje się nie najlepiej.

