Ambulance - zwiastun filmu. Michael Bay znów serwuje wybuchy

fot. Universal Pictures

Ambulance to film akcji opowiadający o wyróżnianym medalami weteranie Willu Sharpie (Yahya Abdul-Mateen II), który desperacko potrzebuje pieniędzy, by opłacić rachunki medyczne żony. Prosi o pomoc jedyną osobę, której doskonale wie, że powinien unikać. Jego przyrodni brat Danny (Jake Gyllenhaal) jest charyzmatycznym przestępcą, który oferuje Willowi działkę w największym napadzie na bank w historii Los Angeles. Gdy życie żony jest stawką, Will nie może odmówić. Kiedy wszystko nie idzie zgodnie z planem, duet porywa ambulans z rannym policjantem w środku, którym opiekuje się ratowniczka medyczna Cam Thompson (Eiza Gonzalez). Podczas dynamicznego pościgu, który nigdy nie zwalnia tempa, Danny i Will muszą unikać armii policjantów, utrzymać przy życiu zakładników i przy okazji wzajemnie się nie pozabijać.

Ambulance - zwiastun

Ambulance - galeria

Ambulance

Chris Fedak (Chuck) napisał scenariusz w oparciu na duńskim filmie Ambulancen z 2005 roku. Michael Bay, znany wszystkim mistrz ekranowej rozwałki, stoi za kamerą.

Ambulance - premiera tylko w kinach w lutym 2022 roku.