Rycerze Ren - wyciek zwiastuna serialu Star Wars. Klimat jest, ale czy jest to prawdziwe?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wszyscy fani Gwiezdnych Wojen dyskutują o wycieku potencjalnego zwiastuna serialu Knights of Ren: A Star Wars Story. Jest to tak dobrze zrealizowane, że... nikt nie ma pewności, czy jest to prawdziwe, czy jakaś grupa fanów zrobiła kapitalnie wyglądając fałszywy zwiastun. Na ten moment jest informacja, że to wyciek czegoś oficjalnego, ale nadal nikt rzetelny tego nie potwierdził, ani nie zdementował. Obejrzycie więc i dajcie znać w komentarzach, jak Wy to oceniacie!

Knights of Ren - teaser

W tym wszystkim jest jednak istotny szczegół, który może jednak kierować spekulacje w stronę fanowskiej roboty. Choć wygląda to niezwykle profesjonalnie pod kątem realizacyjnym, w tle słyszymy postać, której słowa nawiązują do kodeksu Sithów: strach prowadzi do gniewu, gniew do nienawiści, a nienawiść do potęgi. Tylko Rycerze Ren nie byli Sithami i ich filozofia w kanonie nie była w żadnej mierze z nimi związana. Jeśli więc to jest prawdziwe, to ten Rycerz Ren byłby czymś innym, niż ci, których poznaliśmy w komiksach.

Logo Disney+ sugeruje również, że to serial tworzony dla platformy streamingowej. Na razie podkreślamy jednak, że nie ma potwierdzenia prawdziwości tego materiału.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.