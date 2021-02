Batwoman - nowe plakaty głównych bohaterów. Co w 5. odcinku?

fot. The CW

2. sezon Batwoman powoli się rozkręca. W USA wyemitowano już 5. odcinków serialu stacji The CW, w którym główną bohaterką jest Ryan Wilder. Teraz ona stoi na straży Gotham City po tym, jak Kate Kane opuściła miasto. Serial wprowadza znaczące wątki i zaskakuje nowymi zwrotami akcji. Tytułową rolę gra w nowej serii Javicia Leslie, która zastąpiła Ruby Rose.

W sieci pojawiły się plakaty z serialu Batwoman pokazujące nowe spojrzenie na bohaterów. Na zdjęciach możemy zobaczyć Ryan Wilder, Luke'a Foxa (Camrus Johnson), Mary Hamilton (Nicole Kang), Sophie Moore (Meagan Tandy) i Alice (Rachel Skarsten).

Batwoman - Ryan Wilder (Javicia Leslie)

W opisie 5. odcinka czytamy: komendant Kane i agent Moore zwracają się do Batwoman, aby wzmocnić niesławne dzieło sztuki, które ukazuje drogę do Coryany, a także do Kate. Z tego powodu narasta napięcie w Bat-teamie. Z kolei Alice odkrywa, że nie pamięta wszystkiego o swoim czasie spędzonym na Coryanie.

Batwoman - polska premiera 5. odcinka drugiego sezonu 23 lutego 2021 roku na HBO GO.