Nowy rom-com Pedro Pascala został oceniony. Jedna z recenzji Was wzruszy

Dobre wieści dla fanów Poprzedniego życia: Celine Song wyreżyserowała nowy rom-com. Materialiści przedstawiają losy swatki (Dakota Johnson), której przyjdzie wybierać partnera dla samej siebie. Ma dwóch kompletnie różnych od siebie kandydatów - w tej roli Pedro Pascal i Chris Evans. Materiały promocyjne już zapowiadają wielki powrót do klimatu znanego z lat 2000., co potwierdzają pierwsze recenzje w mediach społecznościowych.

Materialiści - pierwsze recenzje

W Stanach Zjednoczonych zorganizowano pierwsze pokazy przedpremierowe filmu Materialiści, dlatego platforma X i serwis Letterboxd zostały zalane entuzjastycznymi wrażeniami dziennikarzy i influencerów po seansie.

Jedna z użytkowniczek portalu Letterboxd nazwała Celine Song "mistrzynią w swojej dziedzinie", potwierdzając, że znów stworzyła film, który jest jednocześnie "zabawny, ale i poruszający". Inni internauci jej wtórują, określając reżyserkę mianem "zbawicielki rom-comów".

Podobnie uważa Carlos Aguilar - ocenił Materialistów jako coś "ostrzejszego, wzruszającego, ale nie przesłodzonego". Dodatkowo docenił rolę Chrisa Evansa jako spłukanego aktora pracującego w gastro: "to odświeżające widzieć go jako normalną osobę z głębią i niepewnością".

Jonathan P. Moustakas z The Cinema Group poszedł o krok dalej, opisując Materialistów jako "połączenie Dumy i uprzedzenia z Hitchem". Potwierdził, że wizja Song jest listem miłosnym do komedii romantycznych, które dobrze znamy z początku XXI wieku. Pochwalił również chemię ekranową między Dakotą Johnson a Pedro Pascalem i Evansem.

Pedro Pascal, Chris Evans i Dakota Johnson w miłosnym trójkącie. Zobacz zwiastun Materialists

Jedna z recenzji głęboko porusza, ponieważ jej autorka utożsamiła protagonistkę filmu ze swoją zmarłą mamą, która pracowała jako swatka.

- Mój ojciec przegrał zakład, co oznaczało, że musiał zgłosić się do serwisu matrymonialnego. Podczas gdy moja mama prowadziła z nim wywiad, by go umówić z kimś, on zaprosił ją na randkę. Często prosiłam o opowiedzenie tej historii, bo przypomina mi film. Teraz poszukuję cząstki mojej mamy w filmach odkąd zmarła. Zatem dziękuję Celine za pokazanie mi mojej mamy.

Materialiści - premiera filmu została zaplanowana na 13 czerwca 2025 roku.

