The Walking Dead - nowe zdjęcia bohaterów z sezonu 10C

fot. AMC

The Walking Dead powróci z dodatkowymi odcinkami 10. sezonu na początku marca. Tam widzowie poznają losy głównych bohaterów po zakończonej wojnie z Szeptaczami. Dowiedzą się, co działo się z Maggie (Lauren Cohan), gdy opuściła Wzgórze, a także jak wyglądała przeszłość Negana (Jeffrey Dean Morgan), w której zobaczymy jego żonę Lucille.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia promujące sześć odcinków z sezonu 10C The Walking Dead. Obok wymienionych wyżej postaci możemy na nich zobaczyć również Daryla (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Aarona (Ross Marquand) oraz otoczonych przez ludzi w białych zbrojach Eugene'a (Josh McDermitt), Księżniczkę (Paola Lázaro) i Ezekiela (Khary Payton).

The Walking Dead - 10. sezon

Przypomnijmy, że 8 lutego 2021 roku rozpoczęła się produkcja finałowego 11. sezonu The Walking Dead, który będzie się składać z 24 odcinków. Wiadomo, że do obsady powróci C. Thomas Howell, który zagrał gościnną rolę w 9. sezonie.

The Walking Dead - polska premiera 17. odcinka 10. sezonu odbędzie się 1 marca na FOX. Z kolei w USA nowy epizod zadebiutuje już 21 lutego na platformie AMC+. Normalna premiera w amerykańskiej telewizji zaplanowana jest na 28 lutego.