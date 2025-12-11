Pierścienie Władzy z nowym wideo promocyjnym. Co zmieni się w Śródziemiu?
Nowe krótkie wideo zza kulis 3. sezonu Pierścieni Władzy prowadzone przez Jamiego Campbella Bowera pokazuje kilka ciekawych szczegółów. Widać na nim między innymi Daniela Weymana, którego postać wygląda już jak klasyczny Gandalf.
Amazon Prime Video ogłosiło, że produkcja trzeciego sezonu Pierścieni Władzy została zakończona, a serwis udostępnił krótki materiał wideo zawierający fragmenty wywiadów z kilkoma członkami obsady oraz nowe materiały zza kulis.
Promocyjne wideo jest prowadzone przez aktora znanego z roli Vecny w Stranger Things, Jamie’ego Campbella Bowera, który dołącza do obsady trzeciego sezonu w nieujawnionej roli. Wiadomo, że podczas zdjęć jego postać określano kryptonimem "Arlen" i opisywano jako przystojnego, wysoko urodzonego rycerza.
Post z zapowiedzią można zobaczyć poniżej:
Pojawiły się spekulacje, że postać Bowera może okazać się elfim wojownikiem Glorfindelem lub być może zaginioną miłością Galadrieli, Celebornem, o którym wspomniano w finale drugiego sezonu. Materiał pokazuje również budowę planów zdjęciowych w kilku kluczowych lokacjach oraz Daniela Weymana wyglądającego znacznie bardziej jak Gandalf.
Opis trzeciego sezonu Pierścieni Władzy głosi:
