Pierścienie Władzy z nowym wideo promocyjnym. Co zmieni się w Śródziemiu?

Nowe krótkie wideo zza kulis 3. sezonu Pierścieni Władzy prowadzone przez Jamiego Campbella Bowera pokazuje kilka ciekawych szczegółów. Widać na nim między innymi Daniela Weymana, którego postać wygląda już jak klasyczny Gandalf.
Tomasz Hudyga
Pierścienie Władzy Amazon
Amazon Prime Video ogłosiło, że produkcja trzeciego sezonu Pierścieni Władzy została zakończona, a serwis udostępnił krótki materiał wideo zawierający fragmenty wywiadów z kilkoma członkami obsady oraz nowe materiały zza kulis.

Promocyjne wideo jest prowadzone przez aktora znanego z roli Vecny w Stranger Things, Jamie’ego Campbella Bowera, który dołącza do obsady trzeciego sezonu w nieujawnionej roli. Wiadomo, że podczas zdjęć jego postać określano kryptonimem "Arlen" i opisywano jako przystojnego, wysoko urodzonego rycerza.

Post z zapowiedzią można zobaczyć poniżej:

Pojawiły się spekulacje, że postać Bowera może okazać się elfim wojownikiem Glorfindelem lub być może zaginioną miłością Galadrieli, Celebornem, o którym wspomniano w finale drugiego sezonu. Materiał pokazuje również budowę planów zdjęciowych w kilku kluczowych lokacjach oraz Daniela Weymana wyglądającego znacznie bardziej jak Gandalf.

Opis trzeciego sezonu Pierścieni Władzy głosi:

Przenosząc się o kilka lat naprzód względem wydarzeń z sezonu 2, sezon 3 rozgrywa się w szczytowym momencie Wojny Elfów i Saurona, kiedy Mroczny Władca stara się stworzyć Jedyny Pierścień, który da mu przewagę potrzebną do wygrania wojny i ostatecznego podbicia całego Śródziemia.

Pierścienie Władzy - zdjęcia z planu

Pierścienie Władzy - zdjęcie z planu

arrow-left
Pierścienie Władzy - zdjęcie z planu
fot. aham photos
arrow-right

 

Źródło: comicbookmovie.com

