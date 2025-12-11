Pierścienie Władzy z nowym wideo promocyjnym. Co zmieni się w Śródziemiu?

Amazon

Amazon Prime Video ogłosiło, że produkcja trzeciego sezonu Pierścieni Władzy została zakończona, a serwis udostępnił krótki materiał wideo zawierający fragmenty wywiadów z kilkoma członkami obsady oraz nowe materiały zza kulis.

Promocyjne wideo jest prowadzone przez aktora znanego z roli Vecny w Stranger Things, Jamie’ego Campbella Bowera, który dołącza do obsady trzeciego sezonu w nieujawnionej roli. Wiadomo, że podczas zdjęć jego postać określano kryptonimem "Arlen" i opisywano jako przystojnego, wysoko urodzonego rycerza.

Post z zapowiedzią można zobaczyć poniżej:

Pojawiły się spekulacje, że postać Bowera może okazać się elfim wojownikiem Glorfindelem lub być może zaginioną miłością Galadrieli, Celebornem, o którym wspomniano w finale drugiego sezonu. Materiał pokazuje również budowę planów zdjęciowych w kilku kluczowych lokacjach oraz Daniela Weymana wyglądającego znacznie bardziej jak Gandalf.

Opis trzeciego sezonu Pierścieni Władzy głosi:

Przenosząc się o kilka lat naprzód względem wydarzeń z sezonu 2, sezon 3 rozgrywa się w szczytowym momencie Wojny Elfów i Saurona, kiedy Mroczny Władca stara się stworzyć Jedyny Pierścień, który da mu przewagę potrzebną do wygrania wojny i ostatecznego podbicia całego Śródziemia.

Pierścienie Władzy - zdjęcia z planu