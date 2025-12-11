Co zainspirowało Jamesa Gunna do zmiany w przedstawieniu Lexa Luthora? Wykorzystał to w Supermanie

fot. materiały prasowe

Reklama

James Gunn przyznał w odpowiedzi dla jednego z fanów na portalu społecznościowym Threads, że inspiracją dla nazwania w tegorocznym Supermanie firmy, którą prowadzi postać Lexa Luthora, był serial Smallville. To on bowiem spopularyzował wybraną przez niego nazwę.

Lex Luthor - wypowiedź Jamesa Gunna

Jeden z fanów wytknął, że Lex jest zbyt egocentryczny, by nie użyć swojego imienia zamiast rodzinnego nazwiska przy nazwaniu swojej firmy. W Supermanie nazywa się ona bowiem Luthorcorp, a do komentarza odniósł się sam James Gunn.

Dobra, czyjeś nazwisko jest bardziej unikatowe od jego imienia. Dlatego ma to dla mnie sens, żeby użył nazwy LuthorCorp zamiast LexCorp.

Co dalej z Lexem Luthorem? Aktor o przyszłości postaci w Man of Tomorrow

Superman – fabuła, obsada, gdzie oglądać

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a obok niego pojawią się Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Superman jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.