Beavis i Butt-Head - zwiastun nowych odcinków kultowego serialu animowanego z lat 90.

Animowany serial Beavis i Butt-Head, który był emitowany w latach 90. na MTV i zyskał ogromną popularność, powraca z 10 nowymi odcinkami. Epizody trafią na platformę streamingową Paramount+.

Beavis i Butt-Head opowiada o parze nastoletnich obiboków charakteryzujących się apatią, brakiem inteligencji, humorem niskich lotów i miłością do heavy metalu i alternatywnego rocka. Postacie najpierw zadebiutowały w animowanym bloku MTV pt. Liquid Television w krótkometrażowym filmie Frog Baseball w 1992 roku. Następnie powstał o nich serial, który był emitowany w tej telewizji w latach 1993-1997. W tym czasie powstało 7 sezonów. Produkcja powróciła z 22 nowymi odcinkami w 2011 roku. Powstały również dwa filmy: Beavis i Butt-Head zaliczają Amerykę (1996) oraz Beavis and Butt-Head Do the Universe, który miał premierę w czerwcu 2022 roku.

Twórcą serialu jest Mike Judge, który jest też jego producentem wykonawczym, a także ponownie podkłada głos obu tytułowym postaciom. W sieci udostępniono zwiastun nowej serii, który zapowiada jeszcze głupsze przygody Beavisa i Butt-Heada.

Beavis i Butt-Head - zwiastun

Mike Judge pojawi się podczas panelu dyskusyjnego na Comic-Conie w San Diego (21-24 lipca), gdzie zostaną zaprezentowane materiały z nadchodzących odcinków. Ponadto Paramount+ ogłosił, że planuje udostępnić u siebie zremasterowane wcześniejsze odcinki serialu.

Beavis i Butt-Head - premiera 4 sierpnia na platformie Paramount+.