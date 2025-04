Moon Knight powróci w nadchodzącym hicie MCU? Jest nowa poszlaka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Serial Moon Knight z Oscarem Isaackiem w roli głównej debiutował w 2022 roku i od zakończenia 1. sezonu heros ten nie pojawił się już w MCU, choć spekulowano o jego możliwym występie w filmie Midnight Sons. O tej produkcji Marvela jednak na razie nic nie wiadomo. Wiele wskazywało na to, że Moon Knight doczeka się kolejnego sezonu, ale prace nad nim także nie ruszyły. Nowe doniesienia mogą jednak wskazywać, że wkrótce zobaczymy tego bohatera z powrotem w MCU.

Wszystko za sprawą nadchodzącego ważnego wydarzenia dla fanów Gwiezdnych Wojen. Oscar Isaac na przestrzeni trzech filmów wcielał się w postać Poe Damerona i miał wziąć udział w Star Wars Celebration w Japonii. Okazuje się jednak, że aktora zabraknie na liście gości. Odwołał on swój przyjazd z powodu: "konfliktu w terminarzu."

Fani zauważyli od razu, że zbiega się to w czasie z zapowiedzią rychłego rozpoczęcia zdjęć do Avengers: Doomsday. Chociaż krzesło z nazwiskiem aktora nie pojawiło się podczas ogłoszenia obsady, to spekulacje - a także słowa osób związanych z Marvelem, które potwierdzają, że nie była to pełna obsada - wskazują, że Moon Knight może powrócić w tym właśnie filmie.

