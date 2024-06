Będą Kosmiczne jaja 2. Trwają prace nad kontynuacją klasyka

MGM

Amerykańskie media potwierdzają że Amazon MGM Studios oficjalnie rozpoczęło wstępne prace nad filmem Kosmiczne jaja 2. Josh Gad i Mel Brooks (twórca i reżyser pierwszej części) są producentami, a Gad ma zagrać główną rolę. Sam aktor potwierdził tę informację w mediach społecznościowych. Potwierdza on, że Mel Brooks aktywnie z nimi pracuj filmem.

Kosmiczne jaja 2 - co wiemy?

Josh Greenbaum jest reżyserem. Autorami scenariusza są Josh Gad, Benji Samit i Dan Hernandez. Szczegółów fabuły nie ujawniono. Gad składa jednak obietnicę.

- Razem z Melem robimy wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że dostaniecie to, na co czekaliśmy 37 lat.

Przez te wszystkie lata kilkakrotnie mówiono o planach na Kosmiczne jaja 2, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Czy tym razem się to zmieni?

Przypomnijmy, że oryginał pojawił się w 1987 roku i był parodią Gwiezdnych Wojen. Gdy wszedł do kin, okazał się klapą finansową zbierając na całym świecie 38,1 mln dolarów. Krytycy też dali temu dziełu bardzo mieszane recenzje. Ocena Kosmicznych jaj zmieniła się z czasem - obecnie jest to uwielbiany kultowy klasyk gatunku.