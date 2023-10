Będzie Iluzja 3. Lionsgate rozpocznie sprzedaż filmu na targach filmowych AFM

źródło: Lionsgate

Podczas jednych z największych targów filmowych na świecie, American Film Market, wytwórnia Lionsgate rozpocznie sprzedaż filmu Iluzja 3.

Za kamerą stoi Ruben Fleischer, który ma na swoim koncie takie filmy jak Venom, Uncharted czy Zombieland, a Michael Lesslie pisze aktualny szkic scenariusza.

Do swoich ról powracają Woody Harrelson, Jesse Eisenberg oraz Morgan Freeman.

Producentami ponownie są Alex Kurtzman oraz Bobby Cohen.

Seria Iluzja wystartowała w 2013 roku i cieszy się popularnością wśród widzów na całym świecie, zarabiając blisko 700 milionów dolarów.

Lionsgate - inne filmy na AFM

Na AFM 2023 Lionsgate rozpocznie sprzedaż thrillera survivalowego Above the Below, który reżyserują Idris Elba oraz Martin Owen.

Do sprzedaży zostanie wprowadzony również wznowiony thriller akcji Highlander. W roli głównej występuje Henry Cavill, a reżyserem jest Chad Stahelski.

Oferta zawiera także reżyserski debiut fabularny Mishy Green, thriller pod tytułem Sunflower.