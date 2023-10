Nieśmiertelny - wiemy, kiedy rozpoczną się prace na planie. Twórca Johna Wicka i Henry Cavill łączą siły

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Lionsgate rusza z wysokobudżetowym rebootem serii Nieśmiertelny. Podczas targów AFM mają projekt sprzedawać dystrybutorom na świecie, a to samo w sobie oznacza, że to finałowy etap przed rozpoczęciem zdjęć. Potwierdzają, że za kamerą stanie Chad Stahelski, czyli współtwórca Johna Wicka, a Henry Cavill zagra główną rolę. Według dziennikarza projekt ma mieć budżet sięgający 100 mln dolarów. Potwierdzono, że projekt ma w końcu okres rozpoczęcia zdjęć ustalony na 2024 rok. Dokładny start wciąż zależy od zakończenia strajku aktorów. Gdy ten dobiegnie końca, wówczas ruszą przygotowania do prac na planie.

Nieśmiertelny - co wiemy o reboocie?

Sam Chad Stahelski podczas miesięcy wstępnych prac nad projektem wiele o nim mówił. Najprościej opisał ten film słowami: John Wick z mieczami, ale nie jest to tak proste. Chad Stahelski i jego ekipa z 87Eleven będą odpowiadać za szalone i kreatywne sceny akcji, tak jak w serii John Wick. Nieśmiertelny ma być jego najbliższym projektem.

Przypomnijmy, że Stahelski nie tylko opiera się na filmie Nieśmiertelny z 1986 roku, ale też ma zamiar czerpać niektóre rzeczy mitologii świata przedstawionego z seriali na czele z tym z Adrianem Paulem. Szczegóły wizji na fabułę nie zostały ujawnione, ale z wypowiedzi Stahelskiego wynika, że nie będzie to powtórzenie historii znanej z poprzednich produkcji.

Nieśmiertelny nie ma ustalonej daty premiery.