Będziemy bohaterami - zwiastun superbohaterskiego filmu familijnego Netflixa

fot. Netflix

Będziemy bohaterami to superbohaterski film familijny platformy Netflix. Jego reżyser, Robert Rodriguez, przygotował utrzymaną w tonacji Małych agentów produkcję o herosach dla całej rodziny. W dodatku osadził ją w tym samym uniwersum, co stworzony przez niego 15 lat temu film Rekin i Lava - Przygoda w 3-D - tytułowi bohaterowie tej produkcji powrócą do tej nowej historii.

W filmie grają m.in. Christian Slater, Pedro Pascal, Boyd Holbrook, Sung Kang i Priyanka Chopra.

Będziemy bohaterami - zwiastun filmu z polskim dubbingiem

Będziemy bohaterami - oryginalny zwiastun filmu

W oficjalnym opisie produkcji Netflixa możemy przeczytać: Kiedy ziemscy superbohaterowie zostają porwani przez najeźdźców z kosmosu, ich dzieci zostają natychmiast zabrane do bezpiecznej rządowej bazy. Jednak błyskotliwa młoda nastolatka Missy Moreno (Yaya Gosselin) nie poprzestanie na niczym, by uratować swojego tatę superbohatera, Marcusa Moreno (Pedro Pascal). Missy przekonuje pozostałe superdzieciaki do wymknięcia się spod opieki tajemniczej rządowej opiekunki, panny Granady (Priyanka Chopra Jonas), i ratowania swoich rodziców na własną rękę. Robiąc użytek ze swoich indywidualnych mocy — między innymi elastyczności, kontrolowania czasu czy przewidywania przyszłości — dzieci tworzą własny zespół superbohaterów.

Poniżej możecie obejrzeć plakaty do filmu Będziemy bohaterami.

Będziemy bohaterami

Będziemy bohaterami - premiera 25 grudnia 2020 roku.