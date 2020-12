Fatale - zwiastun psychologicznego thrillera. Hilary Swank i Michael Ealy w rolach głównych

fot. zrzut z wideo/Lionsgate

Fatale to psychologiczny thriller, który skupia się na mężczyźnie o imieniu Derrick. To odnoszący sukcesy sportowy agent, którego idealne życie powoli się rozpada po tym, jak spędził noc ze zdeterminowaną panią detektyw. Kobieta wplątuje go w swoje śledztwo. Gdy Derrick stara się wszystko naprawić, wpada w jeszcze większe kłopoty. W niebezpieczeństwie jest jego rodzina, kariera, a nawet życie.

W głównych rolach występują Hilary Swank i Michael Ealy. W obsadzie są również Mike Colter i Tyrin Turner. Film wyreżyserował Deon Taylor.

Film miał trafić do kin w lipcu, ale premiera została przeniesiona na 30 października z powodu restrykcji sanitarnych związanych z koronawirusem, ale do tego nie doszło. Thriller miał zadebiutować w kinach w 2021 roku, ale ostatecznie zadecydowano, że jego premiera odbędzie się 18 grudnia 2020 roku.

Fatale - zwiastun filmu

Poniżej znajduje się oficjalny plakat do filmu Fatale.

fot. Lionsgate