Beetlejuice Beetlejuice nie daje szans konkurencji. Dobry weekend w box office

fot. Warner Bros. Entertainment

Reklama

Beetlejuice Beetlejuice zajmuje pierwsze miejsce w box office w Ameryce Północnej z wynikiem 51,6 mln dolarów. Jest to spadek frekwencji o 56%, więc na standardowym poziomie. Dzięki temu, na tym rynku ma już 188 mln dolarów. Na świecie nadal radzi sobie o wiele gorzej, zbierając tylko 28,7 mln dolarów. Niski spadek frekwencji to tylko 44% i jest to optymistycznie, ale to nie zmienia faktu, że poza USA zebrał tylko 76,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 264,3 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Jest więc sukces finansowy.

fot. materiały prasowe

Nie mów zła - box office

Nie mów zła to nowość, która zadebiutowała na drugim miejscu z wynikiem 11,5 mln dolarów. Dobre otwarcie dla horroru z budżetem 15 mln dolarów. Dobre oceny widzów powinny zagwarantować niskie spadki frekwencji. Na świecie zbiera 9,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 20,8 mln dolarów.

foto. materiały prasowe

Deadpool & Wolverine - box office

Prawie dwa miesiące po premierze Deadpool & Wolverine nadal na podium. Zajęli miejsce trzeci z wynikiem 5,2 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrali 621,5 mln dolarów. Podobnie sobie radzi na świecie z wynikiem 5,7 mln dolarów (razem 683,5 mln dolarów). Sumując, na koncie 1 mld 305 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

fot. materiały prasowe

The Killer's Game - box office

Nowy film akcji od kaskaderów Johna Wicka w reżyserii J.J. Perry'ego (Dzienna zmiana) nie podbił Ameryki Północnej. Zebrał on tylko 2,6 mln dolarów i zadebiutował na miejscu szóstym. The Killer's Game na razie nie pojawił się na innych rynkach na świecie. Budżet to 30 mln dolarów.