Beetlejuice Beetlejuice rozbija bank w USA. Box Office należy do Soku z żuka

Beetlejuice Beetlejuice zadebiutował na pierwszym miejscu w box office w Ameryce Północnej z fantastycznym, szacunkowym wynikiem 110 mln dolarów. Dziennikarze dodają do tego "plus", bo oczekują, że wynik będzie trochę wyższy. Finalne wyniki otwarcia na tym rynku pojawią się we wtorek. Jest to zgodne z przedpremierowymi prognozami. W weekend sequel Soku z Żuka przewyższył osiągnięcia pierwszej części, która do tej pory zebrała 74,7 mln dolarów. Rekord otwarcia września to 123,4 mln dolarów, ustanowiony przez film To w 2017 roku.

Według danych firmy EntTelligence na film sprzedano 7,7 mln biletów w Ameryce Północnej. 73% osób, które wybrały się do kina w weekend, poszło na hit Tima Burtona.

Na świecie Beetlejuice Beetlejuice nie radzi sobie aż tak dobrze. W 69 krajach zebrał zaledwie 35,4 mln dolarów. Pomimo tego był to najpopularniejszy tytuł weekendu na świecie. Globalnie zebrano 145,4 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 100 mln dolarów.

Deadpool & Wolverine - box office

Hit Marvela nadal wysoko, bo ląduje na drugim miejscu w zestawieniu z wynikiem 7,2 mln dolarów. Do tej pory zebrał 614 mln dolarów. Na świecie Deadpool & Wolverine radzi sobie podobnie, zbierając 8,4 mln dolarów (razem 673,2 mln dolarów). Sumując, na koncie 1 mld 287,2 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Reagan - box office

Podium zamyka biograficzny Reagan z wpływami na poziomie 5,2 mln dolarów. Po drugim weekendzie wyświetlania ma 18,5 mln dolarów. Film jeszcze nie wszedł na ekrany na świecie. Pojawi się on dopiero w nadchodzących tygodniach.