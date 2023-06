Belfer 3 - zdjęcia z nowego sezonu. Kiedy premiera?

fot. CANAL+

Belfer 3, czyli 3. sezon popularnego polskiego serial ma zaplanowaną premierę na jesień 2023 roku. Będzie można go oglądać w CANAL+ online i na CANAL+ Premium. Trzeci sezon ma podtytuł: Belfer - ostatnia lekcja. W głównej roli powraca Maciej Stuhr.

Belfer 3 - zdjęcia

Belfer - 3. sezon

- Wracając po tak długim czasie do pomysłu kontynuacji jednego z naszych flagowych seriali, musieliśmy zastanowić się nad wszystkimi elementami, które zdecydowały o sukcesie BELFRA. Zależało nam, żeby przy kontynuacji widz czuł, że wraca do świata, który pokochał, ale jednocześnie był zaskoczony tym, jak skrojona jest tu wielowątkowa fabuła i jak wiele „twistów” scenarzyści zawarli w intrydze. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnia lekcja z Zawadzkim wiąże się z dużymi oczekiwania fanów. Tym bardziej że na ostatnią lekcję każdy, kto chodził do szkoły, czekał najbardziej. W przypadku BELFRA to będzie lekcja, której na pewno nikt nie zapomni – mówi Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ Polska

Belfer - o czym jest 3. sezon?

Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr) po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego, malowniczego Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były oficer marynarki Bogdan Zawadzki, zwany Kapitanem (Jacek Koman). Zaczyna pracę w lokalnym liceum, dostając pod opiekę klasę maturzystów. Kiedy podczas rejsu, w który obaj zabierają grupę nastolatków, z pokładu znika jeden z uczniów – buntownik i outsider Kacper Krynicki (Michael Zieliński) – lokalna policja rozpoczyna najtrudniejsze w historii miasteczka śledztwo. Podkomisarz Ewa Krawiec (Roma Gąsiorowska) szybko orientuje się, że nie może być tu mowy o samobójczym utonięciu, a ze sprawą może być związany właściwie każdy z otoczenia chłopaka i to zarówno klasowych kumpli, jak i kręgu dorosłych.

Belfer 3 - obsada

W obsadzie są także Jacek Koman, Roma Gąsiorowska, Michał Zieliński, Agata Kulesza, Mirosław Baka, Katarzyna Herman, Jan Jankowski, Marek Kalita, czy Roman Garncarczyk, Wiktoria Kruszczyńska, Hubert Miłkowski, Kamil Pudlik i Karolina Kowalska.

Za reżyserię całego sezonu odpowiada Łukasz Grzegorzek, który zdobywał wiele nagród. Możecie go kojarzyć z filmu Moje wspaniałe życie. Nad scenariuszem pracowali autorka poprzednich sezonów, Monika Powalisz i Przemysław Nowakowski (Bez tajemnic, Pakt) oraz Liliana Pomykalska i Kacper Wysocki (KLANGOR)