BellaTOFIFEST 2025 - Eliza Rycembel laureatką Złotego Anioła dla Europejskiej Aktorki Bella Woman

Nagroda Złotego Anioła dla Europejskiej Aktorki BELLA WOMAN jest przyznawana artystkom które cechują się wszechstronnym talentem, artystyczną wrażliwością i wielowymiarową ekspresją. W programie jest pasmo BELLA WOMAN, w której widzowie będą mogli obejrzeć filmy z jej udziałe.

Eliza Rycembel na festiwalu BellaTOFIFEST

W paśmie BELLA WOMAN podczas tegorocznej edycji pokażemy pięć wybranych filmów z udziałem Elizy Rycembel: Obietnicę, Ninę, Boże Ciało oraz krótkie metraże – Nie mów tak do mnie (2022) w reż. Hanny Kilińskiej i Comme des cowboys (2024) Julii Sadowskiej.

Eliza Rycembel to jedna z najbardziej wyrazistych aktorek młodego pokolenia. Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej, zadebiutowała na dużym ekranie w 2014 roku rolą Lili w Obietnicy Anny Kazejak, za którą zdobyła nagrodę aktorską w Wiedniu. Od tamtej pory nieustannie buduje swoją pozycję w polskim kinie, łącząc role w głośnych produkcjach z udziałem w teatrze i projektach offowych.

Wystąpiła m.in. w Carte Blanche, Niewinnych, Piłsudskim, Ciemno, prawie noc, Ninie i musicalu #Wszystko gra. Szczególne uznanie przyniosła jej rola w Bożym ciele Jana Komasy – za kreację zdobyła Orła oraz nagrodę na festiwalu w Gdyni.

Rycembel pojawia się także w serialach – od Belfra 2 i Ślepnąc od świateł, przez 1983, Osiecką i Nieobecnych 2, aż po najnowszy Przesmyk (2024). Międzynarodowa publiczność mogła zobaczyć ją w filmie Przysięga Ireny (2023) w reżyserii Louise Archambault. Wszechstronna, odważna, z charyzmą i talentem – Eliza Rycembel nie zwalnia tempa i wciąż zaskakuje nowymi rolami.

Partnerem Nagrody i Pasma Bella Woman jest Sponsor Strategiczny festiwalu Grupa TZMO i Marka Bella.

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w dniach 28 czerwca – 4 lipca w Toruniu na Kujawach i Pomorzu. Jak co roku zapraszamy Was do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City, Centrum Kultury Dwór Artusa oraz kina plenerowego.

