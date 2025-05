Zwiastun serialu fantasy The Wayfinders. Przypomina klasyk Lochy i smoki

fot. Angel Studio

The Wayfinders to produkcja fantasy zrealizowana przez niezależne kanadyjskie studio Arrowstorm Entertainment, które ma na koncie lubiane The Outcast. Współproducentami są również twórcy z Dark Day Pictures. Pilotażowy odcinek nakręcono jesienią 2023 roku i po wielu miesiącach postprodukcji został udostępniony na stronie Angel Studios – by zaprezentować projekt i zdobyć dodatkowe finansowanie. Serial otrzymał zielone światło na realizację całego sezonu, który będzie kręcony w Irlandii. Z tej okazji opublikowano oficjalny zwiastun.

The Wayfinders – zwiastun serialu fantasy

Zobaczcie i oceńcie sami. Historia przypomina nieco fundament fabularny animowanego serialu Lochy i smoki, w którym również grupa nastolatków z naszego świata trafia do magicznej krainy.

The Wayfinders – opis fabuły

Kiedy troje licealistów niespodziewanie trafia do świata fantasy, zostają wciągnięci w walkę o przetrwanie. Magia, potwory i nieoczekiwani sojusznicy – w tym bojowa księżniczka oraz nastolatek-niedźwiedziołak – wspólnie muszą przemierzyć tajemniczy świat i odnaleźć drogę do domu. Po drodze staną przed wieloma próbami i odkryją w sobie odwagę, której się po sobie nie spodziewali.

W obsadzie są: Mackenzie Crook (Piraci z Karaibów), Tamara Smart (Percy Jackson and the Olympians, Resident Evil), Evan Fields (Hacks, Players) oraz Vincent Mattis (Teen Wolf: The Movie, The Dirt).

Projekt nie ma jeszcze daty premiery ani informacji, które platformy lub stacje telewizyjne zdecydują się na jego dystrybucję.