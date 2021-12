Ben Affleck zaskakuje. Ostatni pojedynek może być ostatnią premierą kinową aktora

fot. Warner Bros.

Ben Affleck stwierdził, że może już czas, by skończyć z filmowymi franczyzami IP - czyli opartymi na własności intelektualnej. Ostatni Pojedynek, w którym zarówno występował, jak i pomagał przy tworzeniu scenariusza, zaliczył dość rozczarowujący wynik box office. Była to w dużej mierze wina widowni, które nie chciała wracać do kin z powodów pandemii. Jednak inna produkcja, w której wziął udział, The Tender Bar, znalazła widzów na platformie Prime Video. To jeden z powodów, dla których aktor skłania się ku innym opcjom niż filmy IP.

Ben Affleck w rozmowie z The Playlist zaczął wyjaśniać, jak biznes rozrywkowy zmienia się i zaczyna zwracać w kierunku serwisów streamingowych. Według niego trzeba dostosować się do zmian.

The Way Back Doświadczyłem tego z. Nikt nie zamierzał wybrać się na ten film do kina. Po prostu mogłem to poczuć. Zakochałem się w tym filmie, to dobra produkcja. Widownia chciała ją streamować, a nie spieszyć się, by ją zobaczyć. Ludzie biegnący, by obejrzeć coś w pierwszym weekendzie? To głównie młodzież, która chce po prostu wyjść z domu. Rozwija się wielka publiczność dla dojrzałych produkcji. Zaczęła się dostosowywać w czasach pandemii do serwisów streamingowych i chce z dobrą jakością obejrzeć coś w domu. Nie obchodzi ich reszta. Chcą móc wcisnąć pauzę, zrobić przerwę, obejrzeć tytuł do końca następnego dnia.

Dodał, że czasy się zmieniły i można teraz oglądać produkcje na o wiele lepszym sprzęcie niż kiedyś. W dodatku aktualnie chce skupić się filmach, w których jest do reszty zakochany.

Telewizja oznacza coś innego. Gdy stało się to z Ostatnim Pojedynkiem, pomyślałem, że to prawdopodobnie ostatnia premiera kinowa, jaką będę mieć. Ponieważ nie chcę już robić filmów IP, które mają już swego rodzaju wbudowaną publiczność. To coś, co mnie interesowało i to lubiłem, ale to się zmieniło.

Dodał, że to, co dla niego jest najważniejsze, to to, by ludzie zobaczyli produkcję. Niezależnie czy zrobią to w kinie, czy w domu.

