The Flash - praca nad filmem DCEU była świetna? Tak twierdzi Ben Affleck

The Flash to kolejne, kinowe widowisko DCEU, które opowie o losach tytułowego bohatera. W produkcji pojawią się również dwie wersje Batmana, w tym ta w wykonaniu Bena Afflecka. Będzie to zatem dość niespodziewany powrót aktora do swojej roli.

Niespodziewany, ponieważ wydawało się, że aktor nie powróci już do roli Mrocznego Rycerza ze względu na liczne perturbacje, które miały miejsce podczas wcześniejszych projektów z jego udziałem. Tym bardziej więc fani cieszą się z nowej wypowiedzi aktora, który dobrze bawił się podczas kręcenia nowego widowiska DC.

To był naprawdę fajny sposób na ponowne zmierzenie się z rolą Batmana, ponieważ poprzednie doświadczenia były trudne. Było świetnie, naprawdę fajnie. Znakomicie się bawiłem. Kocham Ezrę i miałem okazję zobaczyć Jasona [Momoę], który kręci tam Aquamana 2.

Affleck dodatkowo zażartował z zakazu zdradzania szczegółów filmów superbohaterskich, twierdząc, że pewnie nie powinien tego mówić, bo złamał jakieś wytyczne i zostanie teraz pozwany.

The Flash zadebiutuje w kinach 4 listopada 2022 roku.