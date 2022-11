Artists Equity - Ben Affleck i Matt Damon zostaną partnerami biznesowymi. O co chodzi?

Warner

Ben Affleck (Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, Księgowy) i Matt Damon (Buntownik z wyboru, Ultimatum Bourne'a) zostaną partnerami biznesowymi. Wspólnie uruchomią Artists Equity, przedsięwzięcie produkcyjne, wspierane przez RedBird Capital Partners.

Inwestor Gerry Cardinale z RedBird miałby dofinansować przedsięwzięcie na co najmniej 100 milionów dolarów.

Ben Affleck obejmie w Artists Equity stanowisko CEO (dyrektora generalnego), a Matt Damon CCO.

Ben Affleck o Artists Equity

Ben Affleck zdradził, że:

Artists Equity stworzono z naszej wieloletniej pasji do sztuki i opowiadania historii, z naszej wspólnej chęci do pomocy twórcom w pokazaniu światu ich wizji - to jest to, co sami mieliśmy szansę zrobić w naszych karierach zawodowych. Naszym celem jest zbudować studio, które jest zorientowane na twórcę i pomoże zoptymalizować proces produkcji, ze wspólnym udziałem w komercjalnym sukcesie projektów. [...] Matt i ja nie możemy się doczekać tej współpracy, która będzie wspierać obecne i przyszłe kreatywne umysły w branży rozrywkowej.