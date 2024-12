Dexter Morgan kontra Tyrion z Gry o tron. Plotki o serialu Dexter: Resurrection

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowe informacje pochodzą od Daniela Richtmana, który jest uznawany za wiarygodne źródło. Dotychczas jego doniesienia bardzo często znajdowały potwierdzenie. Według tych informacji, fabuła Dexter: Resurrection rozgrywa się po wydarzeniach z serialu Dexter: New Blood, które - jak już wiemy - Dexter Morgan przeżył.

Plotki o Dexter: Resurrection

Według Richtmana, akcja serialu będzie osadzona w Nowym Jorku. Na ekran powrócą Harry i Harrison Morganowie. Nie wiadomo jednak, czy James Remar ponownie wcieli się w Harry'ego, czy może twórcy zdecydują się na obsadzenie Christiana Slatera, który zagrał młodszą wersję tej postaci w serialu Grzech pierworodny. Na razie Richtman nie otrzymał szczegółowych informacji w tej sprawie.

Z jego źródeł wynika także, że Peter Dinklage, znany z roli Tyriona w Grze o tron, zagra przeciwnika bohatera serialu, czyli będzie głównym czarnym charakterem, choć nie będzie jedynym antagonistą. Uma Thurman ma wcielić się w postać fixera, która współpracuje z bohaterem Dinklage'a, pomagając mu rozwiązywać problemy. Nie jest jeszcze jasne, czy inne postacie znane z poprzednich sezonów powrócą na ekran.

Osadzenie fabuły w Nowym Jorku znajduje potwierdzenie w kilku faktach. Historia New Blood rozgrywała się w stanie Nowy Jork, a według informacji Harrison uciekł do tego miasta po finałowych wydarzeniach. Dodatkowo, producent serialu Scott Reynolds przeprowadzał rekonesans potencjalnych lokacji w Nowym Jorku, co sugeruje, że część zdjęć odbędzie się właśnie tam.

Richtman nie uzyskał jeszcze informacji o tym, jak Dexter Morgan będzie funkcjonował na wolności, zważywszy na to, że prawda o jego działalności jako seryjnego mordercy została ujawniona.

Prace na planie mają ruszyć w styczniu 2025 roku. Michael C. Hall powróci w głównej roli.