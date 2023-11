Berlin - pełny zwiastun serialu. To historia o postaci z Domu z papieru

fot. Netflix

Reklama

Berlin to serial Netflixa o tytułowej postaci, która stała się faworytem fanów w czasie emisji hitu Dom z papieru. Twórcami natomiast są lex Pina (Dom z papieru, Sky Rojo) i Esther Martínez Lobato (Dom z papieru, Sky Rojo). Autorami scenariusza nowej produkcji Netflixa są Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva i Lorena G. Maldonado. Za kamerą stoją Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo) i Geoffrey Cowper (Day Release)

Berlin - zwiastun

Pitch Perfect: Bumper in Berlin

Berlin - opis fabuły

Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą – kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze lata – czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie dał się uwięzić jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej niezwykłych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy jeden z trzech gangów, z którymi kiedykolwiek dokonywał napadów.

Berlin - premiera w Netflixie już 29 grudnia. Serial ma liczyć 8 odcinków.