Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy mroczny thriller od Netflixa. Zobaczcie zwiastun Bestia we mnie

Netflix opublikował zwiastun swojego nowego serialu kryminalnego. Główne role odegrają Claire Danes i Matthew Rhys
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  bestia we mnie 
netflix zwiastun
Bestia we mnie Netflix
Reklama

Kolejna kryminalna historia z Netflixa. W ramach Halloween platforma w połowie listopada zaproponuje serialowy thriller Bestia we mnie. Fabuła pokaże losy pisarki, która próbuje zaadaptować historię mężczyzny oskarżonego o zamordowanie swojej żony. Premiera 8-odcinkowego serialu nastąpi 13 listopada 2025 roku.

Netflix wzbogaca ofertę o gry imprezowe na telewizory

Bestia we mnie - zwiastun

Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

W głównych rolach Bestii we mnie pojawią się Claire Danes i Matthew Rhys. Obok nich zagrają Brittany Snow, Natalie Morales, Jonathan Banks, David Lyons, Tim Guinee, Hettienne Park, Deidre O’Connell, Aleyse Shannon, Will Brill, Kate Burton, Bill Irwin, Amir Arison i Julie Ann Emery. Showrunnerem serialu jest Howard Gordon.

Źródło: hollywoodreporter.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  bestia we mnie 
netflix zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
The Beast in Me Dramat

Najnowsze

1 Stranger Things
-

Finn Wolfhard o finale Stranger Things. Aktor boi się porażki w stylu Gry o Tron

2 Keanu Reeves
-

Keanu Reeves miał zmienić imię? Wszystko z przyczyn marketingowych

3 Cicha noc, Śmierci noc
-

Reboot znanego świątecznego slashera. Cicha noc, Śmierci noc z nowym zwiastunem

4 Ice Fall
-

Joel Kinnaman kontra skarb zamrożonego jeziora. Zwiastun filmu Ice Fall

5 Primate horror od Paramount
-

Przetrwa silniejszy. Primate to horror, który pokazuje, jak natura się mści - zobacz zwiastun

6 The Boys (2019)
-

Jak zapowiada się przyszłość franczyzy The Boys? Eric Kripke wyjaśnia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e03

Chicago Fire

s27e06

Miasteczko South Park

s11e03

Chicago Med

s13e03

Chicago PD

s49e04

Ryzykanci

s2025e200

Moda na sukces

s33e11

Ojciec Mateusz

s06e04

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeremy Jackson
Jeremy Jackson

ur. 1980, kończy 45 lat

Paul Sparks
Paul Sparks

ur. 1971, kończy 54 lat

Guy Siner
Guy Siner

ur. 1947, kończy 78 lat

Todd Stashwick
Todd Stashwick

ur. 1968, kończy 57 lat

Christian Stolte
Christian Stolte

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV