Nowy mroczny thriller od Netflixa. Zobaczcie zwiastun Bestia we mnie

Netflix

Reklama

Kolejna kryminalna historia z Netflixa. W ramach Halloween platforma w połowie listopada zaproponuje serialowy thriller Bestia we mnie. Fabuła pokaże losy pisarki, która próbuje zaadaptować historię mężczyzny oskarżonego o zamordowanie swojej żony. Premiera 8-odcinkowego serialu nastąpi 13 listopada 2025 roku.

Netflix wzbogaca ofertę o gry imprezowe na telewizory

Bestia we mnie - zwiastun

Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

W głównych rolach Bestii we mnie pojawią się Claire Danes i Matthew Rhys. Obok nich zagrają Brittany Snow, Natalie Morales, Jonathan Banks, David Lyons, Tim Guinee, Hettienne Park, Deidre O’Connell, Aleyse Shannon, Will Brill, Kate Burton, Bill Irwin, Amir Arison i Julie Ann Emery. Showrunnerem serialu jest Howard Gordon.