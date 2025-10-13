Netflix wzbogaca ofertę o gry imprezowe na telewizory

fot. materiały prasowe

Netflix chce wprowadzić multiplayerowe gry imprezowe na ekrany telewizorów. Nowość pojawi się w idealnym momencie, gdy jesienią i zimą mamy więcej czasu na wieczorne granie. Aby rozpocząć, wystarczy przejść do zakładki „Gry” w aplikacji Netflix na telewizorze i wybrać jeden z dostępnych tytułów.

Na start netflixowi gracze dostaną następujące gry imprezowe:

Lego Party! – Zmierz się ze znajomymi w najlepszej imprezowej grze Lego. Rywalizuj w przezabawnych minigrach i poluj na złoto w tematycznych Strefach Wyzwań.

Boggle Party – Ścigaj się z czasem, aby znaleźć słowa (im dłuższe, tym lepsze) na poplątanej siatce liter. Graj solo lub zaproś do zabawy nawet ośmiu graczy.

Pictionary: Game Night – Rysuj, aż padniesz – albo jeden z Twoich znajomych odgadnie, co szkicujesz – w tej przezabawnej i szybkiej wariacji na temat klasycznej gry grupowej od Mattel.

Tetris Time Warp – Podróżuj w czasie ze znajomymi do różnych epok Tetrisa, od oryginału z 1984 roku po klasyczną wersję z Game Boya. Czy uda Ci się zdobyć najwyższy wynik?

Party Crashers: Fool Your Friends – Jedna osoba na imprezie tak naprawdę jest obca i nie ma pojęcia, o czym mówią wszyscy inni. Zdemaskuj imprezowego gapowicza!

Netflix uruchomił dział gier pod koniec 2021 roku jako dodatek dla obecnych subskrybentów. Początkowo oferta obejmowała zaledwie kilka tytułów mobilnych, ale gdy rok później firma za 72 miliony dolarów przejęła fińskiego dewelopera Next Games, stało się jasne, że traktuje ten projekt bardzo poważnie.

Wkrótce potem Netflix zaczął dodawać do swojego katalogu znane tytuły, jak choćby legendarne GTA: San Andreas czy Hades. Obecnie biblioteka Gier Netflix liczy już ponad 120 tytułów, w które grać można na telewizorze lub smartfonie czy tablecie.

Netflix w dość oszczędnych słowach poinformował, że nowe gry są już dostępne na wybranych telewizorach i w niektórych krajach, a ich dostępność będzie z czasem rozszerzana. Na moim TV jeszcze ich niestety nie ma...