Bethesda zatrudniła scenarzystkę pracującą nad modem Fallout: London

fot. Bethesda, FOLON

Tworzenie fanowskich modyfikacji do gier może być przepustką do pracy u największych gigantów w branży i właśnie dostaliśmy na to kolejny dowód. Stephanie Zachariadis (w sieci znana także jako Siren) była główną scenarzystką moda Fallout: London, a jej praca została dostrzeżona przez Bethesdę. Kobieta otrzymała ofertę pracy od amerykańskiej firmy i przyjęła ją.

O sprawie poinformowano na oficjalnym serwerze modyfikacji na Discordzie. Zachardis podziękowano za dotychczasową współpracę i życzono jej sukcesów w Bethesdzie. Jednocześnie twórcy zapewnili, że jej odejście nie będzie miało negatywnego wpływu na fabułę Fallout: London, bo opowieść została już zakończona. Nowy scenarzysta zajmie się pisaniem pozostałych dialogów, a nie wprowadzaniem zmian w istniejącej już historii czy zadaniach.

To wspaniała wiadomość. Cały zespół FOLON wspiera Stephanie i życzy jej wszystkiego dobrego w nowej przygodzie. Mamy nadzieję, że da im taką samą rewelacyjną historię, jaką dała nam. Stephanie była filarem podtrzymującym cały zespół, pomogła stworzyć fantastyczną, interesującą fabułę i dialogi, które naszym zdaniem przypadną Wam do gustu. Wiemy też, że teraz te talenty będą w rękach samego Todda. [chodzi o Todda Howarda z Bethesdy - przyp. red.] Czujemy, że jest przed nią wielka przyszłość i w pełni oferujemy jej nasze wsparcie.

Pełną treść komunikatu twórców Fallout: London możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/FalloutLondon/status/1428900616135487492