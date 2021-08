Techland szuka pracowników do nowego wysokobudżetowego projektu

Techland

Grudniowa premiera gry Dying Light 2 zdaje się nie być zagrożona, a sam Techland, który odpowiada za ten tytuł, już szuka rąk do pracy do nowego, niezapowiedzianego jeszcze projektu. Firma udostępniła ogłoszenia o prace (Senior 3D Artist i Senior Quest Designer) do nowego tytułu, o którym wiadomo jedynie tyle, że będzie wysokobudżetową grą akcji z elementami RPG oraz otwartym światem. W ogłoszeniach pojawia się także wzmianka o znajomości Unreal Engine. To może zaskakiwać, z uwagi na fakt, że Techland zwykł tworzyć gry na swoich autorskich narzędziach.

To wszystko brzmi, jak kolejna odsłona sztandarowego tytułu polskiego twórcy gier, ale może być to mylące. Być może firma chce po latach wskrzesić markę Call of Juarez, którego ostatnia odsłona - pod płaszczykiem mniejszej produkcji - ukazała się 8 lat temu.

Czas pokaże, do czego Techland chce zatrudnić nowe osoby.