Bethesda nie wstrzymała rozwoju fanowskiego Skyblivion. Zamiast tego... podarowała twórcom prezent

fot. skyblivion.com

Reklama

Skyblivion to fanowski projekt tworzony przez grupę moderów, którego celem jest przeniesienie The Elder Scrolls IV: Oblivion na silnik Skyrima. Po pojawieniu się pierwszych plotek i przecieków na temat oficjalnego remastera Obliviona tworzonego przez Bethesdę, nad projektem zawisły czarne chmury. Niektórzy obawiali się, że zostanie on anulowany. Tak się jednak nie stało — nie tylko nadal jest rozwijany, ale też jego twórcy otrzymali prezent od Bethesdy.

Na oficjalnym profilu Skyblivion w serwisie X możemy przeczytać, że każdy członek zespołu pracującego nad modyfikacją otrzymał od Bethesdy bezpłatną kopię The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Firma miała również zapewnić ich, że nie zamierza ingerować w projekt ani domagać się jego zakończenia.

ROZWIŃ ▼

Premiera Skyblivion zaplanowana jest na ten rok. Wygląda więc na to, że fani RPG z 2006 roku będą mieli okazję zobaczyć dwie różne, odświeżone wersje tej kultowej produkcji.