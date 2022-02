Bethesda zamyka autorski launcher i przenosi się na Steama

fot. Bethesda

Dalszy rozwój platformy Bethesda.net przestał się opłacać. Przedstawiciele firmy Bethesda podjęli decyzję o zamknięciu usługi, do którego dojdzie już w maju 2022 roku. Deweloper nie zamierza jednak pozostawiać klientów na lodzie i odcinać ich od zakupionych gier oraz wirtualnych środków zgromadzonych w portfelu. Firma pozwoli przeprowadzić pełną migrację danych na serwery Steama, dzięki czemu użytkownicy dalej będą mogli grać w ulubione produkcje.

Korporacja otworzy okienko transferowe na początku kwietnia. Bethesda zobowiązała się do dostarczenia szczegółowych informacji na temat procesu migracji stanów zapisanych gier pomiędzy platformami. Część z nich będzie przeniesiona automatycznie, a inne będziemy musieli własnoręcznie skopiować do odpowiednich folderów na naszym komputerze. Niestety, od tej zasady jest jeden wyjątek – firma poinformowała, że nie przeniesiemy stanów z gry Wolfenstein Youngblood.

Wraz z rozpoczęciem procesu migracji również środki płatnicze zgromadzone w wirtualnym portfelu Bethesda.net zostaną przetransferowane na konto Steam. Oznacza to, że gracze Fallouta 76 nie stracą dostępu do swoich Atomów. Ponadto użytkownicy z wykupionym abonamentem od razu otrzymają wszystkie pozostałe Atomy w ramach aktualnej subskrypcji. Sam abonament nie ulegnie jednak automatycznemu przedłużeniu i trzeba będzie ręcznie odnowić go na nowej platformie.

Choć launcher Bethesda.net zniknie z sieci, konta użytkownika nadal będę funkcjonować. Firma nie zamierza rezygnować z wdrażania ich do kolejnych produkcji, gdyż konto Bethesda.net nadal ma być powszechnie wykorzystywane w tytułach online do weryfikowania tożsamości graczy.

